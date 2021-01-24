Социолог Элла Панеях: Некоторые выводы из 23 января

В доковидные времена у меня было ощущение, и я об этом писала даже, что прогрессивная трансформация общества в Москве достигла какой-то точки насыщения, может быть и временной, а в регионах продолжается - причем в средних и малых городах быстрее, чем в миллионниках. Как на это все повлияет ковидный год, было непонятно, но вчерашние события показывают, что, похоже, на данную тенденцию он не повлиял пока никак вообще. Небольшие города пачками выходят впервые, миллионники ставят невиданные для них рекорды участия, в Питере в какой-то момент толпа заполнила Невский проспект от Адмиралтейства до Казанского - это десятки тысяч, такого в городе не было с 1991 года. Всего 112* городов вышло (в России, напомню, всего 15 городов-милионников). Москва на этом фоне объемом участия не поражает - но отчасти потому, что на фоне огромного роста численности протестов в регионах, где люди вышли раньше москвичей, ожидания были слишком высоки. Еще позавчера вечером никто не ожидал, что количество вышедших на улицу в столице хотя бы достигнет уровня лета 2019 - а вышло больше.

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*альтернативная оценка: на сайте ОВД-инфо сейчас список 130 городов, и это только те, где были задержания.

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Важный момент, на который, кажется, никто практически не указывает: Москва и регионы вышли с одними и теми же лозунгами, с одной повесткой. До сих пор, если где-то в регионах случался существенный всплеск протеста, это было совсем не так. Повестка не просто была местной, она была принципиально другой. Ну вот просто представьте, возможно ли, чтобы сейчас в Москве люди вышли гулять по улицам за какого-нибудь местного начальника, который огреб себе уголовное дело.

Еще одна продолжившаяся тенденция - в Москве, где считали, еще больше стала доля женщин среди протестующих. В 2019 максимальное соотношение было 40 к 60, вчера насчитали 45 к 55 (ссылки дам в первом комменте). Это уже, считай, половина. Средний российский избиратель это избирательница, забывать об этом становится все глупее с каждым новым витком развития событий.

Чтобы два раза не вставать, отмечу еще, что по тем же подсчетам в Москве рекордное количество участников манифестаций вышли впервые - 40%. О других городах (за редким исключением) то же самое можно сказать без всяких опросов, там просто не случалось раньше протестов с таким же, даже близко, количеством участников. И это несмотря на то, что полиция стала действовать жестче (в регионах не везде, впрочем), а ждали от нее еще большей жестокости и неадеквата, чем она в действительности проявила.

Осторожно сделаю прогноз, что к лету нас ждет еще одна серия таких же неожиданностей: потенциал участия вдруг возьмет, да и скакнет выше текущих ожиданий. Потому что в период политической пассивности 2020 года люди занимались тем, что закрывали дефициты, созданные карантином, который их физически разделил. К лету эпидемическое давление спадет - и реально, хотя бы из-за сезонности, и точно уж в головах людей. А те навыки виртуальной жизни, членство в дополнительных сетях коммуникации, технические и программные средства для этого, которыми мы обзавелись в период эпидемии, останутся с нами - и они прибавятся к нормальной, доковидной (ну, или почти доковидной) плотности социальных связей между людьми. В переводе на человеческий язык: из тех 79 млн зрителей, что посмотрели известный фильм на ютюбе на данный момент, год назад изрядная часть не имела привычки смотреть на ютюбе двухчасовые документалки; и еще более изрядная часть, просмотрев этот фильм, просто не получила бы информации о месте сбора, и/или не узнала бы, какие именно их друзья и родственники, прочие значимые люди, намерены тоже отправиться погулять, или хотя бы не осудят того, кто пойдет.

Этот фактор будет работать в большей степени для пережившей почти полноценный карантин Москвы, в несколько меньшей для Питера, еще в меньшей для больших городов в регионах, и так далее. Так что столица имеет шанс снова вырваться вперед. Это хорошо по очевидным причинам. Но есть тут и опасность, что московская повестка снова оторвется от региональной.

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