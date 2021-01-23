Ушел из жизни телеведущий Ларри Кинг

В возрасте 87 лет от коронавируса умер легендарный телеведущий Ларри Кинг.

«Засученные рукава, подтяжки и непринужденная манера интервью — это фирменный стиль Ларри Кинга, ставшего одной из легенд американской тележурналистики. На протяжении карьеры длиной в 60 лет, почти половину из которых он вел свою авторскую программу на телеканале Си-эн-эн, Кинг брал интервью у наиболее известных мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и ведущих спортсменов», — пишет о Кинге Би-би-си.

Многим россиянам запомнился разговор Кинга с президентом Владимиром Путиным в 2000-м году. Журналист тогда задал ему прямой вопрос: «Скажите мне, что случилось с подводной лодкой [«Курск»]?» Путин с легкой улыбкой ответил: «Она утонула».