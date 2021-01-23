Уголовные дела о призывах к беспорядкам возбуждены в Ростове и Новосибирске

В Ростове-на-Дону на несовершеннолетнего активиста возбуждено уголовное дело якобы из-за призывов к массовым беспорядкам, сообщает «Апология протеста». Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ. По версии следствия, молодой человек с помощью личной страницы соцсети «ВКонтакте» размещал якобы призывы к массовым беспорядкам 23 января. Сегодня у него прошел обыск в рамках уголовного дела.

Ранее стало известно об уголовном деле о призывах к массовым беспорядкам в Новосибирске. По версии следствия, «неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти» во время митинга в поддержку Алексея Навального. Силовики задержали 20-летнего местного жителя.