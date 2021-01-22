МВД обвинило Волкова и Жданова в приказе штабам Навального «максимально задействовать несовершеннолетних» в протестах

В МВД России заявили, что руководители штабов Алексея Навального «занимаются организацией провокаций и насильственных действий». При этом «указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах» им дали соратники, «находящихся как внутри, так и за пределами России», в частности, Иван Жданов и Леонид Волков. Вовлекать несовершеннолетних руководители штабов якобы должны «путем распространения в их среде заведомо ложной информации», утверждают в МВД.

Профильным подразделением МВД России инициировано проведение доследственной проверки. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях.