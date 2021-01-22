СК возбудил уголовное дело о вовлечении детей в несогласованные акции

Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях. Как сообщают в ведомстве, дело по пунктам «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ возбудили «по результатам проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников».

В пресс-релизе отмечается, что в стране действуют карантинные ограничения из-за коронавируса, поэтому акции 23 января в поддержку Алексея Навального власти в регионах отказались согласовать.

«Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях «TikTok», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Instagram», на сервисе «YouTube», в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают тех, кто публиковал «призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности».