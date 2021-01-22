Георгия Албурова арестовали на 10 суток

Суд арестовал на 10 суток сотрудника отдела расследований ФБК* (признан иноагентом) Георгия Албурова. Об этом он сам сообщил в Twitter.

Албурова задержали на вокзале 21 января, когда он вернулся из Петербурга. Как сообщает «Медиазона», протокол по статье об организации несогласованной акции составили из-за того, что Албуров 18 января поделился в Twitter ссылкой на обращение Алексея Навального. При этом в твите Албурова, самом видео Навального и его описании не упоминалось время и место проведения митинга. Несмотря на это, в протоколе говорится, что Албуров призывал выйти на Пушкинскую площадь.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.