«ВКонтакте» начал блокировать страницы-встречи акций в поддержку Навального

Страницы-встречи акций в поддержку Алексея Навального во «ВКонтакте» оказались недоступны днем 22 января — за день до объявленного общероссийского протеста.

«Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.01.2021 № 27-31-2021/Ид430-21», — видит пользователь при попытке зайти на страницу.

Сейчас недоступны страницы как минимум в Москве, Петербурге, Перми, Казани, Чебоксарах, Омске и Тюмени. Скорее всего, заблокированы будут все.

Ранее Роскомнадзор отчитался, что соцсети «удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях». По данным службы, «ВКонтакте» прекратила распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной.