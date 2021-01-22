Роскомнадзор: соцсети удаляют призывы к детям участвовать в протестах

Социальные сети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях, утверждают в Роскомнадзоре.

«К утру пятницы, 22 января, TikTok удалил 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной. В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит в том числе искусственный характер. «ВКонтакте» прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, Instagram — 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роскомнадзор предупредил соцсети о необходимости удалить информацию, «вовлекающую несовершеннолетних в противоправные действия», а затем сообщил, что оштрафует их на суммы до 4 млн руб. Генпрокуратура в свою очередь потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях в поддержку Навального.