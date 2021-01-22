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Глава Евросовета призвал Путина уважать права Навального

22.01.2021

Председатель Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре призвал президента России «полностью и безоговорочно уважать права Алексея Навального». Он проинформировал Владимира Путина о серьезной обеспокоенности ЕС и его государств-членов последними событиями вокруг Навального.

Мишель заявил, что ЕС «един в своем призыве к России» незамедлительно освободить Навального и продолжить расследование покушения на него в условиях полной прозрачности и без дальнейших промедлений.

Глава Евросовета также сообщил о своем намерении провести в марте в Европейском совете стратегические дебаты по отношениям между ЕС и Россией.

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