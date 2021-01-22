Путин отменяет возрастной ценз для назначенных им чиновников

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, которых он назначит сам.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет, — говорится в документе, передает ТАСС.

Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет, а высших руководителей — 70 лет. Но, как говорится в пояснительной записке, «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».