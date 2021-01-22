Close

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток

22.01.2021

Савеловский суд Москвы арестовал на 9 суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом она сообщила в Twitter.

Ярмыш задержали накануне вечером, вменив статью о нарушении порядка проведения массовых акций. Ночь она провела в отделении.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.