Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток
22.01.2021
Савеловский суд Москвы арестовал на 9 суток пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом она сообщила в Twitter.
Ярмыш задержали накануне вечером, вменив статью о нарушении порядка проведения массовых акций. Ночь она провела в отделении.
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