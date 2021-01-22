В Кремле прокомментировали флешмобы школьников со снятием портретов Путина и предстоящую акцию протеста

Флешмобы «бывают приятные или неприятные, они как приходят, так и уходят», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя многочисленные видео в TikTok, где школьники снимают со стен учебных кабинетов портреты Владимира Путина, а иногда и заменяют их на фото Алексея Навального.

«Это никак не регламентируется. Вопрос нужно адресовать каждой конкретной школе. С другой стороны, школьники должны знать руководителей государства в лицо. Что касается разных флэшмобов, они бывают приятные или неприятные, они как приходят, так и уходят. Это не предмет для комментариев Кремля», — сказал Песков, передает «Маяк».

Что касается анонсированных по всей стране на 23 января акций протеста, Песков заявил, что «на лицо определенное действие, связанное с призывами на несогласованное, незаконное мероприятие»: «У Кремля позиция только одна — в пользу безусловной необходимости соблюдения закона. Недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирование участия в этих акциях молодых людей, детей».

«Послушайте, как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции», — добавил он.

Расследование команды Навального о «дворце Путина», которое наряду с арестом политика и стало триггером для проведения массовых акций, Песков назвал «клюквой». «Мы сказали, что это не соответствует действительности. И какие-то инсинуации, что президент Путин имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, они не соответствуют действительности. Это просто вранье! Путин не имеет к этому никакого отношения. Вся компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале — да, такая хорошая качественная клюква, которая вызывает больше количество просмотров», — сказал он.