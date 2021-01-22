Российскую вакцину отправляют в Венгрию

Российский фонд прямых инвестиций и Венгрия подписали контракт о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Этому предшествовала кропотливая работа экспертов и венгерской стороны, и российской стороны. Хотел бы отметить, что венгерские эксперты посетили и институт Гамалеи, разработчика вакцины, и познакомились с клиническими исследованиями, проводимыми в Российской Федерации», — передает слова Мурашко РБК.



«Интерфакс» уточняет, что Венгрия закупит у России два миллиона доз вакцины. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Препарат поступит в страну в три этапа. В Минздраве РФ сказали, что первые партии «Спутника V» отправят в Венгрию в течение 30 дней.

В российских регионах жители и медики жалуются на нехватку вакцины от коронавируса. 20 января в Кремле дефицит объяснили географическими особенностями страны, а также с тем, что производство вакцин еще не вышло на полную мощность.

