Bloomberg: Кремль хочет посадить Навального «на несколько лет»

Кремль намерен посадить Алексея Навального «на несколько лет, а то и больше», пишет Bloomberg, ссылаясь на два неназванных источника, близких к российскому руководству. Они отметили, что раньше Навального отправляли под стражу не дольше, чем на несколько недель. Однако теперь власти ужесточили свою политику в отношении оппозиционера, поскольку уверены, что он действует в интересах западных государств, передает публикацию Forbes.

2 февраля политик может получить до 3,5 лет заключения, если суд согласится заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Еще 10 лет к сроку может добавить вердикт по уголовному делу о мошенничестве — в этом случае, по версии следствия Навальный с соратниками потратил в личных целях больше 356 млн руб., собранных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией*.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.