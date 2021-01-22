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Байден поручил разведке изучить кибератаки на США и отравление Навального

22.01.2021

Президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу дать полную оценку применения Россией химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального, кибератак и российского вмешательства в выборы 2020 года.

«Даже если мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также работаем, чтобы заставить Россию отвечать за ее безрассудные и враждебные действия», — сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

21 января газета The Washington Post писала, что Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, как это сделали многие президенты США после окончания холодной войны. 

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