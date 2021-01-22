США готовы продлить договор СНВ-3 на пять лет

Вступивший в должность президент США Джо Байден готов на пять лет продлить с Россией договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок действия договора истекает 5 февраля.

«Президент давно дал понять, что новый договор СНВ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. И это продление имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются враждебными, как сейчас», — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

В Москве ранее заявляли, что привержены идее продления договора.

