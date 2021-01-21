Пришли за Ярмыш

UPD: Полиция задержала Киру Ярмыш. Также задержали сотрудника отдела расследований ФБК* Георгия Албурова.

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Полиция пришла домой к пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш. «Полиция начала ломиться и говорить мне: «Выходите, вы все равно в субботу выйдете и мы вас задержим», — написала она в Twitter.

Ранее сегодня задержали Любовь Соболь, к которой не пускают адвоката, а также юриста ФБК* Владлена Лося. Ему предписали покинуть страну до 25 января, при этом вменили неповиновение полиции и задержали на ночь в отделе. Приехавшего к нему адвоката Мансура Гильманова, полицейский сбил с ног и несколько раз пнул по спине, сообщили в «Апологии протеста».

Рейды полиции по сторонникам Навального начались после объявления общероссийской акции протеста с требованием освободить политика из СИЗО, куда его отправили после возвращения в Россию.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.