Европарламент принял резолюцию по Навальному

Европарламент осудил арест Алексея Навального и призвал освободить его «немедленно и безо всяких дополнительных условий». Об этом говорится в резолюции, которую депутаты приняли сегодня. За проголосовал 581 парламентарий, 50 — были против, еще 44 — воздержались, сообщает DW.

Задержания оппозиционера и его сторонников в Европарламенте назвали «политически мотивированными репрессиями», совершаемыми властями России. Евродепутаты считают, что арест Навального, а также покушение на него направлены на то, чтобы помешать политику разоблачать коррумпированный режим.

Самого Навального в резолюции называют «ведущим российским политиком, юристом и антикоррупционным активистом», ставшим «одним из самых эффективных лидеров российской оппозиции». В резолюции подчеркивается, что российские власти несут полную ответственность за состояние Навального, как «физическое, так и психическое».

Европарламент призвал Совет ЕС «существенно усилить ограничительные меры Евросоюза в отношении России». Санкции следует ввести против «физических и юридических лиц, причастных к решению арестовать и лишить свободы Алексея Навального». Кроме того, по мнению депутатов, ЕС должен применить новый режим санкций за нарушения прав человека к лицам, ответственным за атаки на Навального. Также резолюция просит Совет ЕС ввести санкции в отношении «российских олигархов, связанных с режимом, и членов близкого окружения президента Путина, а также медиа-пропагандистов».

«Европарламент призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на разнообразных внешнеполитических платформах и в отношении проектов, таких как «Северный поток – 2», завершение которого ЕС должен остановить немедленно», — подчеркивается в документе.