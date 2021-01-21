В Москве полиция задержала Любовь Соболь. «Любовь задерживают и вытаскивают из моей машины», — написал в Twitter ее адвокат Владимир Воронин. По данным «Дождя», Соболь доставляют в отдел для составления протокола из-за призывов к акции 23 января.

«Мы были у Любови в квартире, спустились, сели в мой автомобиль, дальше подошли сотрудники полиции, заблокировали автомобиль. Затем Любови многократно предлагали проследовать с ними, мы пытались выяснить, в чем состоит ее нарушение», — рассказал Воронин «Открытым медиа». — Как нам пока пояснили устно — за призывы на несанкционированные митинги».