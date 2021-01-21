Роскомнадзор уведомил соцсети о составлении протоколов за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста

Роскомнадзор направил в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях в связи с распространением «запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях». Компаниям грозят штрафы от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки, отмечают в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор направил руководству «ВКонтакте» и TikTok уведомления о необходимости удаления информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия». Генпрокуратура в свою очередь потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 января. Административной ответственностью всем, кто распространяет призывы участвовать в акциях за освобождение Навального, пригрозили и в МВД.