Ангела Меркель призвала освободить Алексея Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти освободить Алексея Навального. «Конечно, я призываю немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно», — заявила она на пресс-конференции в Берлине, передает DW.

Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина». Суд арестовал его на 30 суток после задержания в Шереметьево, как только политик вернулся из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после августовского отравления «Новичком» в Сибири. При этом он заявляет, что не жалеет о своем решении вернуться в Россию. Сторонники политика анонсировали на 23 января массовые акции протеста по всей стране с требованием освободить его. После этого власти начали давление как на соратников оппозиционера, так и на журналистов, студентов и школьников, а также на сайты и соцсети.

Между тем Меркель заявила также, что не меняет своей позиции по поводу газопровода «Северный поток – 2» — проект является экономическим, и его следует завершить. Кроме того канцлер считает несмотря на политические разногласия и конфликты, она считает возможным сотрудничество с Россией в «гуманитарной области». Так, по ее словам, Меркель предлагала президенту Владимиру Путину поддержку профильного института Германии в подготовке заявки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на регистрацию в Евросоюзе.