Регионам в Кремле озвучили «оптимальные» явку и процент «Единой России» на выборах в Госдуму

Оптимальным результатом для «Единой России» на выборах в Госдуму станут 45% голосов по спискам при явке в 45%, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников семинара.

По словам Кириенко, нынешний состав Госдумы устраивает Кремль — представители парламентской оппозиции в большинстве своем патриотичны и, несмотря на имеющиеся разногласия и конфликты, как правило, работают на благо России.



РБК напоминает, что на выборах в Госдуму-2016 единороссы набрали по спискам 54,2% голосов и провели 203 одномандатника, явка составила 47,9%.