В МВД грозят административной ответственностью за призывы к участию в протестах 23 января

Административная ответственность грозит всем, кто распространяет призывы участвовать в акциях в поддержку Алексея Навального 23 января, заявил первый замглавы МВД Александр Горовой.

«У нас есть все правовые основания до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений. Пленум Верховного суда №28 от июня 2018 года, ст. 10 Федерального закона №54 позволяет нам это делать», — заявил он на расширенной итоговой коллегии ГУ МВД Москвы, передает «Интерфакс».

По словам Горового, полиция уже готовится обеспечить общественный порядок в ближайшую субботу, так как «некоторые квазиполитики через свои структурные подразделения объявили несанкционированные мероприятия по всей стране».