Волков обещает компенсировать штрафы за участие в акциях 23 января

Леонид Волков, руководитель сети штабов Алексея Навального, заявил, что задержанным на акции 23 января будет оказана как юридическая, так и финансовая помощь.

«Наши штабы будут работать и помогать, юридически в том числе, всем участникам законных и мирных протестных акций. Мы компенсируем все штрафы, если вам их выпишут», — заявил Волков в видеообращении.

Ранее сторонники Навального анонсировали акции протеста с требованием освободить политика из СИЗО. Власти в регионах отказываются согласовать мероприятия. В Москве к журналистам и политикам приходят полицейские с целью зачитать предостережение о недопустимости нарушения закона. Генпрокуратура требует ограничить доступ к сайтам, где распространяются призывы к участию в протестах. Роскомнадзор вынес предупреждения соцсетям TikTok и «ВКонтакте».