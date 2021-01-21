Тэги о Навальном и акции в его поддержку в TikTok набрали более 200 млн просмотров

В TikTok хэштеги #свободуНавальному, #23января и подобные им набрали к 11 утра 21 января более 200 млн просмотров. Как пишут «Открытые медиа», тэг #свободуНавальному набрал 77,2 млн просмотров, еще 67,5 млн раз посмотрели тиктоки с хэштегом #23января. В свои подсчеты журналисты также включили тэги #23января2021, #занавального, #митинг23января, #свободанавальному, #митинг23, #навальныйпротесты. Не связанные непосредственно с запланированными на 23 января акциями хэштеги также набирают десятки миллионов просмотров. Например, тиктоки по тэгу #митинги посмотрели 66,6 млн раз, а #дворецпутина — 20,9 млн раз. А тег #навальный собрал 637,2 млн просмотров.

Сервисом TikTok в России пользуются в основном подростки и молодые люди: почти 60% российской аудитории — люди младше 35 лет.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами участвовать в акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 января. А Роскомнадзор направил руководству «ВКонтакте» и TikTok уведомления о необходимости удаления информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия».