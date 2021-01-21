Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами на акции 23 января

Генеральная прокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами участвовать в акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 января.

«В ходе осуществляемого мониторинга сети «Интернет» выявляются призывы к участию 23 января в незаконных массовых мероприятиях, в связи с чем принимаются меры прокурорского реагирования. Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роскомнадзор направил руководству «ВКонтакте» и TikTok уведомления о необходимости удаления информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия». Между тем видео в поддержку Навального и с призывами выходить на акции 23 января распространяются в Twitter, Telegram и других сервисах. Znak.com обратил внимание, что даже пользователи платформы для знакомств Tinder не остались в стороне. В описании своего профиля под фотографиями люди стали намекать, что сходить на свидание и увидеться с ними можно будет во время протестных акций.