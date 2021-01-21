Георгий Сатаров: Поближе к президентской грязи

1. Мне понравился сюжет в FB:

Песков: Я скажу, что это не Ваш дворец.

Путин: И скажи, что если бы хотели построить, то построили бы.

Если Вам смешно, то это правильно. Но тут есть один важный намек. Если Путин был бы озабочен этим строительством, если бы через день смотрел планы и эскизы, плотно контролировал процесс, то, думаю, построили бы. То, что я знаю про них, и то, что поведано в фильме Навального, наталкивает меня на мысль: окружение Путина скинулось и готовит ему подарок к отставке. И поскольку отставка будет нескоро, то не торопятся. Представьте сценку (лет 10-12 назад). Один из его кооператива говорит другому: «А ты у Алика был? Видел у него кальянную комнату?». «О!» - отвечает второй – «Давай и нашему сделаем. И чтобы с шестом, как у Алика!». Именно так рождается такой бред. Да что дворец!? Целые города так рождаются на постсоветском пространстве. И плесень оттуда же, от ожидания нескорой отставки. Плесень заводится вместо людей, когда людям надо уже жить тут, а их все нет. Тогда и появляется плесень. Это давно известно.

И еще это отражает их представления о будущем. Они ведь правда думают, что, покинув Кремль, Путин будет почивать на лаврах в этом дворце. А их дети будут дограбливать страну.

2. Названная стоимость дворца – малая доля его богатства. Навальный незря, не колеблясь называет президента России самым богатым человеком планеты.

Это прекрасно и доказательно известно разведкам ведущих западных стран, а также разведкам стран, где держатели его капиталов захватывали контроль над крупными компаниями. Обычно такие данные не планируют к публикации. Такие сведения – стратегический товар, инструмент давления. Но Путин проявил неосторожность – вышел за флажки и перестал быть для них объектом переговорного давления. В силу неприличия таких переговоров для их избирателей. И теперь скопленный ими компромат – просто топорик для старушки-процентщицы. И вполне возможно, что теперь это может стать предметом следующих разоблачений.

3. ФБК* постоянно недорабатывает сюжеты про коррупцию до конца. Коррупция – это не только домики для уточек и дяденек.

У любой коррупции есть жертвы – это граждане страны. И прямые потери граждан вполне вычисляемы. И об этом надо кричать, если есть желания добраться даже до путинского электората из деревень и малых городов.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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