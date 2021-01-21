Власти регионов отказывают в согласовании акций в поддержку Навального

Власти ряда регионов, где организаторы акций в поддержку Алексея Навального пытались их согласовать, отказали им даже в проведении одиночных пикетов.

Так, по данным «ОВД-Инфо», администрация Кирова отказалась согласовать одиночный пикет со сборной конструкцией у мэрии и предложила перенести акцию в другое место. Заявитель пикета Вадим Ананьин пояснил, что, по словам чиновников, именно 23 января у мэрии будут проходить технические работы с использованием специальной техники, которая создаст угрозу жизни. Согласовать одиночный пикет со сборной конструкцией отказались и в Тюмени. Чиновники сослались на мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Мэрия Иркутска не согласовала проведение пикета «в связи с эпидемиологической обстановкой». Администрация Томска отказалась согласовать шествие, сославшись на поздний срок подачи уведомления. С аналогичной формулировкой отказали активистам во Владимире и Краснодаре.

В Чите пикет в поддержку Навального отказались согласовать, так как заявленная территория возле кинотеатра «Удокан» не является сквером. Там находятся пешеходная зона, клумбы и тротуары. Поэтому проведение акций протеста на этом участке противоречит федеральному законодательству, утверждают местные власти.

В Москве чиновники отказались согласовать митинг на Проспекте Сахарова 30 января, о котором уведомляла Либертарианская партия. Отказ объяснили «складывающейся эпидемиологической обстановкой».