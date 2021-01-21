Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США из-за твита про уйгуров

Twitter заблокировал учетную запись посольства Китая в США после публикации, в которой говорилось, что уйгурские женщины больше не являются «машинами для производства детей». В самом сообщении была ссылка на исследование, опубликованное государственной газетой China Daily, передает RTVi сообщение Reuters.

Через сутки соцсеть скрыла твит из-за нарушений установленных правил, оставив на его месте примечание о том, что «этот твит больше недоступен». По информации Bloomberg, соцсеть требует от владельца аккаунта вручную удалить сообщение, чтобы восстановить доступ.

В январе госсекретарь США Майк Помпео назвал действия Китая в отношении уйгуров «геноцидом» и «преступлениями против человечности». По его словам, преступления против уйгуров в Китае продолжаются и включают в себя принудительную стерилизацию, пытки и внесудебные задержания.

Уйгуры — тюркский народ, представители которого исповедуют ислам. Большое число уйгуров живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.