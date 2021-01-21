Европарламент потребует приостановить строительство «Северного потока – 2» из-за Навального

Европарламент потребует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» и ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального. Издание Speigel, которое пишет об этом, ссылается на проект резолюции Европарламента, оказавшийся в его распоряжении, передает Би-би-си.

Депутаты также призывают ввести санкции против «физических и юридических лиц, которые участвовали в решении об задержании и взятии под стражу Алексея Навального». По мнению авторов проекта резолюции, также должны быть приняты меры в отношении ответственных за нападения на оппозиционеров, «российских олигархов» и «членов ближайшего окружения президента Путина», а также «пропагандистов СМИ».

Ранее «Газпром» предупредил инвесторов о риске сворачивания проекта из-за политического давления.