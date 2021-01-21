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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова приговорили к 24,5 года колонии

21.01.2021

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима рядового Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года в войсковой части убил восемь человек. Об этом сообщает ТАСС.

Солдат Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам по войсковой 54160 части, расположенной в Забайкалье, 25 октября 2019 года. Погибли восемь человек, еще двое были ранены. В своих показаниях срочник назвал причиной произошедшего угрозу изнасилования. 

В Минобороны заявляли, что причиной стрельбы мог стать нервный срыв, который не был связан с прохождением военной службы. 

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