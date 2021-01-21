Роскомнадзор предупредил «ВКонтакте» и TikTok о недопустимости привлекать подростков на митинги

Роскомнадзор направил руководству «ВКонтакте» и TikTok уведомления о необходимости удаления информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия».

«В TikTok распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним пользователям соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях», — пояснили в ведомстве. Что касается во «ВКонтакте», то в этой соцсети выявили «случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги».

«Роскомнадзор обращается ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Уведомления соцсетям разосланы по требованию Генеральной прокуратуры.

Ближайшим массовым протестом станет общероссийская акция в поддержку арестованного Алексея Навального, которая запланирована на 23 января.