В Москве начинают работать музеи и смягчаются другие ограничения

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм, пишет мэр Москвы Сергей Собянин, поэтому власти решили смягчить действующие карантинные ограничения.
- С 22 января колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы.
- Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.
- Отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости.
- Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости помещений.