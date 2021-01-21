В подмосковном Красноармейске после массового отравления детей возбудили уголовное дело

В результате проверки по факту массового отравления учащихся двух школ подмосковного Красноармейска СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По предварительным данным следствия, 19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ г.о. Красноармейска и 2 сотрудника столовых», — говорится в сообщении СК.

Следователи проводят осмотр в образовательных учреждениях, а также в организации, оказывающей услуги питания. Пищевые пробы направлены в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования.

Как пишет «МБХ медиа», администрация Красноармейка в декабре 2020 года заключила» договор на «организацию горячего питания» во всех пяти школах городского округа с «ПродФутСервисом» — компанией, по данным РБК, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным.