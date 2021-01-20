В Петербурге во время заседания задержали 13 муниципальных депутатов

В Санкт-Петербурге во время заседания задержали 13 муниципальных депутат округа «Смольнинское». Как сообщает «ОВД-Инфо», их доставили в ОП № 76.

Муниципальный депутат округа Диана Серая рассказала «МБХ медиа», что задержание произошло якобы из-за нарушения 121 постановления правительства Петерубурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». По ее словам, заседание было посвящено обсуждению местной повестки и выборам главы округа.

Другой депутат, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Екатерина Кузнецова рассказала «Фонтанке», что заседание должно было пройти в 19:00. В 16:00 муниципалитет был закрыт, туда никого не пустили. При этом с задней стороны муниципалитета есть вход в то же здание, принадлежащее муниципалитету и находящееся в аренде МУП «Зеленый слон». Депутаты собрались в коридоре этой организации, в помещении, которое тоже принадлежит МО «Смольнинское», и провели заседание там.

«Сначала депутаты в четыре часа вызывали полицию, чтобы попасть в муниципалитет, приехавшая полиция, взяла заявление от депутатов. После этого руководитель «Зеленого слона» написала заявление, полиция задержала всех 13 депутатов, которые проводили заседание за нарушение 121-го постановления. В чем конкретно наше нарушение, не указали. Мы были задержаны без санкции прокурора», — сообщила Кузнецова.