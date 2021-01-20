Федор Крашенинников о будущем путинского дворца

Не понимаю я всей этой дискуссии, что будет с дворцом Путина потом. Все эти фантазии про детские больницы и отели - они смешные, переделывать такое помещение под что-то полезное - себе дороже. А продать такой суперлюкс будет просто некому - кому замок цыганского барона за такие деньги нужен-то? Да еще и в Геленджике.

Реальные варианты вполне очевидны и совсем не романтичны.

1) После публикации планов, Путин сам все забросит и замок будет стоят пустой все время, пока Путин у власти. Потом все равно будет

2) Как только Путин куда-нибудь денется, охрана или будет снята/ослаблена, или разбежится. Все, что оттуда не вывезет Управление делами или кто там управляет, начнут растаскивать жители окрестных населенных пунктов и нижние чины обслуги. То, что разграбить не смогут - разломают или сожгут. Потому что любому новому начальству будет не до сраного дворца.

3) Когда про него вспомнят, там уже будет груда развалин и ремонтировать все это точно не будет смысла.

Короче говоря, забудьте. Судьба дворца Мобуту - самая реалистичная. И осуждать будущих грабителей я не вижу никакого смысла - а что им, молиться на дедушкины диваны чтоли? Да щас.

П.С. Управляющие, кстати, первые и подожгут - чтоб скрыть свое воровство. Ищи потом, что там вообще было и куда делось.

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