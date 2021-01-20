Трамп покинул Белый дом

Президент США и его супруга Мелания покинули офис в Белом доме. Их забрал вертолет военно-морских сил США. Как отмечает Би-би-си, это очень необычно, так как последний раз вертолет похожим образом забирал уходящего президента США в 1974 году, когда Ричард Никсон покидал свой пост в результате Уотергейтского скандала.

Вертолет отвез Трампа на военную базу Эндрюс, где он последний раз выступит в должности президента. После этого он отправится в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Трамп отказался от участи в инаугурации Джо Байдена, который победил его на президентских выборах.