Журналисты и сторонники Навального пожаловались на атаку ботов в Instagram

Instagram-аккаунты ряда соратников Алексея Навального, в том числе Киры Ярмыш, Любови Соболь, Георгия Албурова, его региональных штабов, а также «Новой газеты» и «МБХ медиа» подверглись атаке ботов.

«Ночью на аккаунты начали массово подписываться неактивные пользователи со схожими именами, в названии которых почти всегда присутствуют цифры. Речь идет о нескольких тысячах подписок», — рассказали в «МБХ медиа».

«Мы уверены, что это делается накануне 23 числа, чтобы блокировать нашу работу!» — пишут в «Новой газете».



Специалисты отмечают, что подписавшиеся фейковые аккаунты, очевидно планируют подавать массовые жалобы с целью автоматической реакции соцсети и блокировки.

На 23 января сеть штабов Навального анонсировала акции протеста в поддержку арестованного политика по всей стране. В Москве на 14:00 запланировано шествие от Пушкинской до Манежной площади.