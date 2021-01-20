Команда Байдена озвучила его первые указы после инаугурации

Избранный президент США Джо Байден через несколько часов после вступления в должность подпишет документы, которые отменят часть решений уходящего главы государства Дональда Трампа. Так например, Байден намерен прекратить процесс выхода страны из ВОЗ и вернуть ее в парижское соглашение по климату. Также новый президент отменит ограничения на въезд в США для мусульман и остановит строительство стены на границе с Мексикой.

Это «обратит вспять самый серьезный ущерб, нанесенный администрации Трампа», а также «начнет продвигать страну вперед», говорят в команде избранного президента.