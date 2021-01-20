Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель об аресте Навального

Вступительное слово

«Господин Председатель, достопочтенные члены Европейского Парламента,

Проходивший в формате прямой телевизионной трансляции арест российского оппозиционера, г-на Алексея Навального, сразу после его возвращения в Москву в прошлое воскресенье неприемлем как для Европы, так и для международного сообщества, которое привержено защите прав человека и основных свобод.

Вчера я сделал заявление от имени Европейского Союза, дав четко понять, что мы осуждаем арест г-на Навального и оказываем ему решительную солидарную поддержку. Председатель Европейского Совета и Председатель Европейской Комиссии сделали аналогичные заявления.

Права г-на Навального должны полностью и безоговорочно соблюдаться и обеспечиваться. Политизация судебной системы неприемлема.

Мы призываем российские власти предоставить свободу г-ну Навальному, а также журналистам и активистам, которые были задержаны в связи с его возвращением.

Достопочтенные члены парламента, хочу разделить с вами радость по поводу выздоровления г-на Навального после серьезного отравления, случившегося в августе прошлого года. Я выражаю глубокую признательность всем тем, кто лечил и поддерживал его на протяжении нескольких месяцев — в первую очередь, медицинским работникам и команде г-на Навального.

Как я говорил здесь ранее, в ходе нашей с вами пленарной дискуссии касательно дела г-на Навального в сентябре прошлого года, ЕС самым решительным образом осуждает покушение на убийство, совершенное с применением боевого химического вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

В качестве ответной меры Европейский Союз оперативно, в октябре прошлого года, ввел ограничительные меры в отношении шести человек и одной организации, участвовавших в покушении на убийство. Среди них высокопоставленные российские должностные лица, в том числе директор Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как вы знаете, все дальнейшие решения по санкциям будут приниматься Советом.

Рад нашему своевременному обсуждению этого важного вопроса.

Спасибо за внимание».

Заключительное слово

«Спасибо, г-н Председатель, и благодарю вас всех за участие в этом обсуждении.

Вы спрашиваете: каковы сроки для дальнейшего рассмотрения Европейским Союзом этого вопроса, в рамках каких форматов и что будет сделано?

Во-первых, арест [г-на Алексея] Навального будет обсуждаться соответствующими органами Совета ЕС. Ожидается, что на предстоящем заседании Совета ЕС по иностранным делам 25 января этот вопрос будет поднят в рамках пункта повестки дня «текущие дела».

Мы продолжим тщательно наблюдать за ситуацией и оценивать последствия. Все решения о внесении в санкционные списки — некоторые из вас об этом говорили — принимаются Советом ЕС единогласно, исходя из предложений стран-членов.

Мы призываем и продолжим призывать российские власти провести тщательное и транспарентное расследование, всесторонне сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия, поскольку Россия подписала ее Конвенцию [о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении], а также обеспечить международное расследование.

Призывая к совместным ответным мерам, Европейский Союз сделает все возможное, в том числе посредством ограничительных мер, если страны-члены сочтут их необходимыми. Это будет обсуждаться на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Некоторые из вас спрашивали о трубопроводе «Северный поток-2». Вам известна ситуация с «Северным потоком-2»: это проект группы частных компаний, и Европейская Комиссия неоднократно говорила о том, что он не приведет к диверсификации источников энергоносителей Европейского Союза. Это один из приоритетов Энергетического союза, поэтому этот проект не соответствует нашим целям. Однако мы не можем помешать компаниям построить трубопровод, если правительство Германии согласует его. Если трубопровод будет завершен, эти компании должны понимать, что им необходимо будет работать с соблюдением законодательства Европейского Союза. Это самое большее, что мы можем сделать на уровне ЕС.

Повлияет ли арест г-на Навального на отношения Европейского Союза и России в более широком смысле?

Как вы знаете, в основе наших отношений с Россией лежат пять руководящих принципов, которые были подтверждены министрами иностранных дел стран ЕС на заседании Совета ЕС по иностранным делам 12 октября прошлого года. После заседания я пояснил, что вся полнота отношений ЕС-Россия не может быть сведена к отравлению г-на Навального.

На это отравление мы отреагировали оперативно и решительно, но есть и другие сферы в наших отношениях с Россией, требующие нашего постоянного внимания, как, например, выполнение Минских соглашений. Мы сохраняем открытыми каналы коммуникации с Россией в целях расширения взаимодействия по вопросам, представляющим общий интерес.

Подход в рамках пяти руководящих принципов дает такую возможность и позволяет отстаивать наши интересы и ценности, среди которых, безусловно, соблюдение международного права и основных прав.

Полагаю, это все, что я могу сказать сейчас. Посмотрим, что решат делать страны-члены и как будет развиваться дискуссия на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Это позволит нам понять, какие шаги будут предприняты в дальнейшем.

В любом случае мы оказываем максимально возможное политическое давление, чтобы добиться свободы для г-на Навального. И я продолжу это делать, используя все способы и средства, которые посчитаю необходимыми.

Благодарю за внимание».

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