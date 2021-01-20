В Кремле объяснили нехватку в регионах вакцины от коронавируса

Дефицит вакцины от коронавируса в регионах России связан с географическими особенностями страны, а также с тем, что производство вакцин еще не вышло на полную мощность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И, конечно, нельзя исключать, что где-то с учетом роста спроса на эту вакцину могут возникать временные затруднения», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее сообщалось, что, например, регионы Урала приостановили вакцинацию от коронавируса в связи нехваткой препаратов.

О всеобщей вакцинации власти сообщили 18 января. Президент Владимир Путин заявлял, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины».