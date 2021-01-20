В Кремле объяснили цель расследования Навального о дворце Путина словом «лохотрон»

В Кремле давно было известно о готовящихся информационных атаках на главу государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя расследование Алексея Навального о дворце Владимира Путина под Геленджиком.

«Тема была вброшена четыре года назад. Неоднократно пытались использовать эти инсинуации, зачастую даже не обременяя себя хотя бы минимальными попытками не то что доказать, а что-то проиллюстрировать», — отметил Песков.

«В конце этого чудесного материла указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, вот это главная задача подобных псевдорасследований. Это и есть главный лохотрон. Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого количества просмотров, подумайте 10 раз прежде чем переводить деньги таким жуликам», — резюмировал представитель Кремля.

Между тем, после выхода 19 января расследования «Дворец для Путина» Фонд борьбы с коррупцией* получил больше 4,69 млн руб. пожертвований, сообщил его директор Иван Жданов.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.