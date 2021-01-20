Сторонники Навального готовят заявления о преступлении после публикации расследования о дворце Путина

После публикации расследования Алексея Навального о дворце Путина юристы намерены подготовить и подать заявления о преступлении по факту дачи и получения взятки. Об этом сообщается в telegram-канале юристов ФБК*.

«Однако сам порядок отрешения от должности совершившего тяжкое преступление президента установлен статьей 93 Конституции, — отмечают юристы. — Если вы спросите про публикации типа «Неприкосновенность навсегда», то навсегда ничего не бывает в праве. Закон не может противоречить Конституции, которая как раз привлечения к ответственности за тяжкие преступления не исключает».

В опубликованном накануне расследовании утверждается, что строящийся уже много лет дворец под Геленджиком, по факту принадлежит Владимиру Путину, а деньги на его создание и обслуживание коррупционеры из окружения президента переводят в «общак».

*ФБК — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

