Иностранные инвестиции в Россию сократились в 20 раз

По итогам 2020 года приток прямых иностранных инвестиций в Россию сократился в 20 раз, следует из данных Центробанка. Зарубежные инвесторы вложили в реальный сектор экономики лишь $1,4 млрд против $28,9 млрд годом ранее, передает Finanz.ru.

Зафиксированный ЦБ приток стал минимальным с 1994 года, замечает экс-главный экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова. Даже после дефолта 1998 года, глобального кризиса в 2008-09 годов и присоединения Крыма в 2014 иностранный бизнес вкладывал в реальный сектор России больше: $2,5, $64,8 и $17,6 млрд соответственно.

При этом российские резиденты вложили в зарубежные компании $6,3 млрд. В итоге в 2020 году Россия зафиксировала чистый отток ПИИ на $4,8 млрд.

Российская экономика продолжает страдать от низкого качества государственных институтов, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P. Такие проблемы как «недостаточная независимость судебной системы» и «избирательность правоприменения», могут усугубиться из-за реформы Конституции: она сулит «дальнейшее ослабление системы сдержек и противовесов», усиление роли госсектора и снижение конкуренции, полагают аналитики.

В целом в 2020 году экономика России пережила чистый отток частного капитала на сумму $47,8 млрд. По сравнению с 2019 годом скорость вывоза увеличилась в 2,2 раза.