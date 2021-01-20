Сторонники Прилепина грозят помешать акции в поддержку Навального

Сторонники Захара Прилепина и его партии «За правду» призвали всех «неравнодушных граждан страны выйти 23 января на улицы своих городов с целью пресечения антироссийской деятельности «навальнистов». Как сообщает Znak.com, в Москве прилепинцы намерены встретиться 23 января на Пушкинской площади 13:00, то есть за час до начала акции, анонсированной сторонниками Алексея Навального.

Получать какое-либо разрешение от мэрии гвардия Прилепина не планирует. «У нас не митинг. У нас не будет плакатов, лозунгов, кричалок, мы идем гулять и всех зовем на прогулку, на это разрешение не требуется», — сообщили в пресс-службе партии.

Ранее, после ареста Алексея Навального, его сторонники анонсировали на 23 января акции протеста по всей стране с требованием освободить политика. В Москве на 14:00 запланировано шествие от Пушкинской до Манежной площади.