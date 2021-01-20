Администрация Байдена продолжит давление на «Северный поток – 2»

Новая администрация США сохранит давление с целью сорвать достройку газопровода «Северный поток – 2». С этой целью Белый дом будет использовать «любой убедительный инструмент», заявил будущий госсекретарь США Энтони Блинкен, передает DW.

По словам Блинкена, эти меры произведут впечатление на все страны, включая Германию. Байден полностью согласен с конгрессменами в том, что «Северный поток – 2» — плохая вещь, сказал он.

19 января администрация уходящего президента США Дональда Трампа ввела в силу санкции против российской компании «КВТ-Рус» — оператора судна-трубоукладчика «Фортуна». «Газпром» же в своем проспекте размещения еврооблигаций сообщил, что существуют риски того, что проект «Северный поток – 2» может быть приостановлен или свернут из-за политического давления.