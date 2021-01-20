Крупнейшей в России сети кинотеатров грозит закрытие

Банк «Траст» списал со счетов киносети «Синема парк» бизнесмена Александра Мамута 450 млн рублей в счет погашения долга. Как пишут «Ведомости», председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил руководителю администрации президента Антону Вайно, что в результате киносеть «рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков».

В «Трасте» сообщили, что подали в Пресненский суд Москвы иск о взыскании более 1 млрд руб. процентов по кредитам к Александру Мамуту. В банке отметили, что Мамут является поручителем по кредитам, общий долг принадлежащих ему компаний составляет 23 млрд руб., основу которого формирует кинобизнес. В частности, обязательства компаний A&NN Investment и «Синема парк» составляют порядка 19 млрд руб., и они не обслуживаются с марта 2020 г.

Источник «Ведомостей», близкий к «Синема парку», пояснил, что «Траст» списал со счетов всю новогоднюю выручку объединенной киносети. По его словам, «Траст» фактически «принуждает к банкротству объединенную киносеть, поскольку списание выручки целиком крайне негативно влияет на бизнес и делает невозможным для заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства перед работниками, бюджетом и контрагентами».

АО «Синема парк» — одно из юрлиц объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащей структурам Мамута. Это крупнейшая киносеть в России: она управляет 78 кинотеатрами с 645 кинозалами, что составляет почти 12% от всего рынка.