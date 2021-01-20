«Справедливая Россия» подтвердила объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России»

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединятся, соглашение может быть подписано до конца недели. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов.

«Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель создать левую партию, левопатриотическую», — пояснил Емельянов.

Ранее о подобном объединении СМИ писали лишь со ссылкой на источники. По сути, речь идет об усилиях Кремля сохранить четырехпартийный парламент. Эсеры балансируют на грани прохождения в Госдуму, поясняет собеседник РБК, близкий к Кремлю. Объединение их с «Патриотами России» и «За правду», работающими на том же поле, может добавить эсерам хоть небольшой, но прирост голосов. В случае же, если в Госдуму пройдут только три партии — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, — коммунистам и жириновцам достанется слишком много голосов, что невыгодно власти, говорит собеседник РБК.