В заключительном списке помилованных Трампом самого президента нет

Дональд Трамп помиловал или смягчил наказание для 143 человек, сообщает пресс-служба Белого дома. Но самого президента в этом списке нет, отмечает РБК. Ранее о том, что президент может помиловать самого себя, писала The New York Times. Источники издания утверждали, что он обсуждал с помощниками юридические и политические последствия этого шага, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.



Всего помилованы 73 человека, для еще 70 смягчено наказание. В числе первых — бывший советник Трампа Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве. Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа в 2016 году, сменив Пола Манафорта. После победы на выборах он был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. В 2017 году Бэннон был отправлен в отставку. В августе 2020-го его арестовали по подозрению в участии в сговоре с целью хищения средств, собранных со сторонников строительства стены на границе с Мексикой.

Помилование получил и политтехнолог Пол Эриксон, работавший на Республиканскую партию. В феврале 2019 года его обвинили в мошенничестве и отмывании денег. В заключении прокуратуры говорилось, что Эриксон в течение нескольких лет обманывал инвесторов, которые предоставляли средства для его компаний Compass Care и Investing with Dignity. СМИ писали, что он состоял в «романтических отношениях» с россиянкой Марией Бутиной, обвиненной по делу о заговоре против США и работе в качестве «агента Кремля».

Также помилованы экс-инженер Uber Энтони Левандовски, которого власти США обвинили в краже технологий у Google, хип-хоп исполнитель Лил Уэйн, признавший вину в незаконном хранении оружия, и рэпер Кодак Блэк, который сознался в приобретении нескольких видов оружия незаконным способом.

