СМИ: Трамп задумался о создании новой партии

Покидающий пост президента США Дональд Трамп обсуждает со своими близкими сторонниками вопрос о возможности создания новой партии, сообщают американские СМИ.

«По словам источников, господин Трамп обсуждал этот вопрос с несколькими помощниками и другими близкими ему людьми на прошлой неделе. Президент сказал, что хотел бы назвать новую партию «Патриотической партией», — пишет Dow Jones, передает «Интерфакс».

Dow Jones пишет, что любая попытка создать новую партию, скорее всего, столкнется с активной оппозицией со стороны руководства Республиканской партии, которое «будет раздражено мыслью о том, что Трамп откажется от поддержки кандидатов от республиканцев» на новых президентских выборах.